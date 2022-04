Παράξενα

Ηλεία: Έσπαζε ΑΤΜ με τούβλο στις αργίες... μπλοκάροντας τις αναλήψεις! (εικόνες)

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε ο άνδρας, με τις διαδοχικές επιθέσεις του, μέσα στις αργίες. Πόσο μεγάλη ήταν η αξία της ζημιάς που προξένησε...

Ένας άνδρας, έβαλε στο "μάτι" δύο ATM το βράδυ της Μ. Παρασκευής και την ώρα της Ανάστασης στο κέντρο της Αμαλιάδας.

Ο δράστης προκάλεσε φθορές στα δύο ATM στον πεζόδρομο της πόλης και τα έθεσε εκτός λειτουργίας, μάλιστα σε χρονική περίοδο που η πόλη έσφιζε από ζωή λόγω των εορτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο δράστης συνελήφθη έχοντας προκαλέσει φθορές συνολικής αξίας 7000 ευρώ στα δύο ΑΤΜ.

Πηγή: ilialive.gr

