Χανιά: Κέρασε κρασί τον γείτονα με... drone (βίντεο)

Ανήμερα του Πάσχα το «κέρασμα» ταξίδεψε περίπου 500 μέτρα πάνω από τα σπίτια των Μεσκλών



Λάτρης των drone ο Βασίλης Φυκιάς, αναρτά συχνά βίντεο με πτήσεις και πλάνα από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Αυτή την φορά σκέφτηκε να βάλει σε μεγαλύτερη δοκιμασία το drone δένοντας πάνω του ένα μικρό μπουκάλι με κρασί για να….κεράσει γείτονα το σπίτι του οποίου στα Μεσκλά του Δήμου Πλατανιά, είναι σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων.

?Δείτε την πρωτότυπη πτήση του drone μεταφέροντας το κρασί πάνω από τα σπίτια του χωριού.





