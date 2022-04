Ηλεία

Ηλεία: Πυροσβέστης πήγε σε τροχαίο και ήταν η γυναίκα του! (βίντεο)

Πως συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας οδηγού

Ελαφρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε το μεσημέρι μια γυναίκα, μετά από τροχαίο στην Πηνεία, ανάμεσα σε Κεραμιδιά και Κρυονέρι, λίγο μετα το Τζαμί.

Η οδηγός κινούταν κανονικά στον δρόμο με το αυτοκίνητό της όταν, κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να καταλήξει, μετά από «τρελή πορεία», αναποδογυρισμένο σε παρακείμενο χωράφι, δίπλα από στάβλο.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, της ΕΛ.ΑΣ αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Φοβερή σύμπτωση, η οδηγός του αυτοκινήτου ήταν η σύζυγος ενός εκ των πυροσβεστών που βρέθηκαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά για να επιληφθούν του τροχαίου. Ο πυροσβέστης βοήθησε στον απεγκλωβισμό της συζύγου του, ενώ τη συνόδευσε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Πύργου.

πηγή: ilianews.gr

