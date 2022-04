Ηλεία

Άργος: Νεκρός άνδρας από πτώση οροφής σε παλιό εργοστάσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αστυνομικό τμήμα Άργους και η Π.Υ. διενεργούν προανάκριση για να φωτισθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου,



Ένας άνδρας, Ρομά, βρήκε τραγικό θάνατο σήμερα το απόγευμα στην περιοχή των Μύλων Άργους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας βρισκόταν σε χώρο παλαιού εργοστασίου , μεταξύ Μύλων-Κυβερίου όταν ξαφνικά υποχώρησε τμήμα της τσιμεντένιας οροφής και τον καταπλάκωσε.

Όταν συγγενείς του που τον αναζητούσαν νωρίτερα ειδοποίησαν τις αρχές έσπευσαν αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά .

Ο άνδρας ήταν νεκρός.

Μέχρι και αυτή την ώρα ειδικό γερανοφόρο όχημα με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ και της Π.Υ. καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμέ της σωρού.

Το αστυνομικό τμήμα Άργους και η Π.Υ. διενεργούν προανάκριση για να φωτισθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου,

πηγή: argolikeseidiseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Πυροσβέστης πήγε σε τροχαίο και ήταν η γυναίκα του! (βίντεο)

Φορολογικές δηλώσεις: Τα “SOS” για να μην πληρώσετε έξτρα φόρους

Τουρκία - Οσμάν Καβαλά: Ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης