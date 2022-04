Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σύλληψη 17χρονου για ξυλοδαρμό ανήλικων

Χειροπέδες στον νεαρό πέρασαν οι αστυνομικοί, ενώ δύο από τους “στόχους” του ίδιου και της παρέας του, κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Επεισόδιο σημειώθηκε στις 10:00 το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ένας 17χρονος, μαζί με έτερα άτομα επιτέθηκαν σε τρεις συνομήλικους τους, προκειμένου να… λύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπανικολάου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Ο 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr

