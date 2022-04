Λάρισα

Λάρισα: φίδι κρύφτηκε σε προφυλακτήρα ποδηλάτου! (βίντεο)

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας η οποία έσπευσε και απομάκρυνε επιτυχώς το ερπετό

Λαχτάρησαν κάτοικοι στη συνοικία της Ανθούπολης τη Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, όταν φίδι κρύφτηκε σε προφυλακτήρα ποδηλάτου!

Το φίδι, κατά αυτόπτες μαρτυρίες, έπεσε από τα κεραμίδια και βρήκε κρυψώνα στη ρόδα του ποδηλάτου.

Έγινε αντιληπτό και άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας η οποία έσπευσε και απομάκρυνε επιτυχώς το ερπετό, για να το απελευθερώσει μακριά από την κατοικημένη περιοχή.

