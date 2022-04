Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε ανήλικη

«Συναγερμός» σήμανε σε ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς ένα σκυλί δάγκωσε ένα ανήλικο κορίτσι, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην περιοχή του Πόρου, όταν ένα σκυλί δάγκωσε στο χέρι μία 13χρονη.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφέρει το 13χρονο κορίτσι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

