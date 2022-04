Ηράκλειο

Κρήτη: Πυροβολισμοί στα Ανώγεια

Πυροβολισμοί "έπεσαν" περίπου στις 12.00 το μεσημέρι στα Ανώγεια με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα 30χρονο τραυματία. Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις και ΕΚΑΒ.

Τόσο ο δράστης όσο και το θύμα είναι νεαρής ηλικίας και έχουν συγγενική σχέση. Μεταξύ τους υπήρχε μια αντιπαράθεση για προσωπικούς λόγους, η οποία μάλιστα ήταν γνωστή σε κάποιους που είχαν μεσολαβήσει για να λυθεί. Φαινόταν μάλιστα ότι η κατάσταση είχε εκτονωθεί, μέχρι που σημειώθηκε το σημερινό επεισόδιο.

Ο 30χρονος έχει τραυματιστεί από πυροβολισμό στα πόδια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

