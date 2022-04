Κορινθία

Κόρινθος: ανατροπή νταλίκας στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική.

Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο 101ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα έγινε στο ύψος του Βέλου Κορινθίας.

Στο σημειο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ έχει κλείσει στο σημείο ο δρόμος.

Την ίδια ώρα, λόγω τροχαίου ατυχήματος, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία οχημάτων στη N.E.O.A.K. με ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Σκαραμαγκ, έως το ύψος της Ελευσίνας.

