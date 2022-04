Λακωνία

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Λακωνία (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα προσπαθο'ύν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Βαρβίτσα Λακωνίας, στο σημείο “Άγιοι Θεόδωροι”, από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια.

Στο σημείο μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 84 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα και 2 Α/Φ, ενώ από Αττική 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα.

Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: flynews.gr

