Ηράκλειο - τροχαίο: νεκρός οδηγός της μηχανής

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας, προσέκρουσε σε κολώνα.

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην παραλιακή Ηρακλείου το απόγευμα της Τρίτης.

Ο οδηγός της μηχανής ηλικίας 31 ετών έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με ταχύτητα πάνω σε στύλο ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου στο ύψος του Καράβολα.

Στο σημείο, έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ όμως για τον άτυχο άνδρα, ήταν πλέον αργά, καθώς ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Τα αίτια εκτροπής της μηχανής και εν γένει το πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα πρόκειται να διερευνηθούν από την Τροχαία Ηρακλείου.

