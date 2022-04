Φθιώτιδα

Λαμία - Κυνηγετικός Σύλλογος: Έπεσε ξύλο στο πρώτο ΔΣ

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε ένα άτομο, μετά από ξυλοδαρμό.

Χαμός έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, μετά τις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι δυο ομάδες που είχαν κατεβεί στις εκλογές εξέλεξαν από τέσσερα μέλη η κάθε μια και στην αποψινή συνεδρίαση θα έπρεπε να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με διαφωνίες και φραστικές αντιπαραθέσεις. Κάποια στιγμή ένα μέλος του νέου Δ.Σ. είχε φραστική αντιπαράθεση με μια γυναίκα, η οποία είχε εκλεγεί στην ελεγκτική επιτροπή. Στην αντιπαράθεση ενεπλάκη και ο σύζυγό της, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση ενός μέλους από την "αντίπαλη" ομάδα.

«Ο συγκεκριμένος κύριος ήταν από την αρχή της συνεδρίασης εριστικός και μάλιστα μας έκανε και απρεπείς χειρονομίες. Επιτέθηκε στο σύζυγό μου με μπουνιές και κλωτσιές. Τον έστειλε τραυματία στο νοσοκομείο. Είμαστε ακόμα εδώ στα Επείγοντα. Εννοείται ότι θα καταθέσω μήνυση εναντίον του, εξάλλου στον τόπο του επεισοδίου ήρθε και η αστυνομία και το ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε το σύζυγό μου στο νοσοκομείο...», είπε στο LamiaReport η γυναίκα του Λαμιώτη επαγγελματία που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Τα πράγματα θα είχαν ξεφύγει περισσότερο αν δεν είχαν μπει στη μέση οι πιο ψύχραιμοι και από τις δυο πλευρές ώστε να λήξει το επεισόδιο.

Αργότερα στο νοσοκομείο πήγε και το μέλος του ΔΣ που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης, δηλώνοντας ότι είναι και αυτός τραυματίας, ωστόσο η αλλά πλευρά διαψεύδει ότι τον χτύπησε κάποιος.

Μετά το επεισόδιο ο απερχόμενος πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, Γιάννης Αντωνίου ανέφερε σε ανάρτηση του: «Φίλοι και φίλες συνάδελφοι κυνηγοί και συμπολίτες, μετά από τις αρχαιρεσίες του κυνηγετικού συλλόγου της ευρύτερης περιοχής ευθύνης Λαμίας συγκλήθηκε το νέο εκλεγμένο Δ.Σ για να συγκροτηθεί σε σώμα στα γραφεία του . Εκεί και μετά από έντονο διαπληκτισμό νεοεκλεγμένου μέλους και ενός απλού μέλους του συλλόγου μας που παρακολουθούσε την διαδικασία, ο πρώτος χειροδίκησε κατά του δεύτερου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να κληθούν οι πρώτες βοήθειες και η αστυνομία,αφού πρώτα και μετά τη μεσολάβηση των παρευρισκομένων το συμβάν έληξε.Όλοι οι νεοεκλεγέντες καταδικάζουμε το συμβάν καθώς και τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου συναδέλφου γιατί ως κυνηγετική οικογένεια πρεσβεύουμε το φίλαθλο και συναδελφικό πνεύμα και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοια φαινόμενα....»

