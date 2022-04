Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ο δολοφόνος κάλεσε το ΕΚΑΒ για το θύμα του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για την δολοφονία ενός άνδρα μέσα στο σπίτι του. Πως προσπάθησε ο δράστης να ξεγελάσει τις Αρχές.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη ενός 52χρονου Ροδίτη, εξαρτημένου από ναρκωτικά, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Μετά από έρευνα, προέκυψε, ότι δολοφόνησε τον Ευθύμιο Κουκλίτη, ετών 55, εντός οικίας, στη πόλη της Ρόδου.

Οι λόγοι για το αποτρόπαιο έγκλημα δεν έγιναν γνωστοί.

Πιθανολογείται όμως ότι το έγκλημα σχετίζεται με ναρκωτικά.

Ο δράστης, στις 11:30 το πρωί της Τρίτης, τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, για να δηλώσει τον αιφνίδιο θάνατο του φίλου του.

Όταν το ΕΚΑΒ πήγε στο σημείο, οι διασώστες διαπίστωσαν, ότι το θύμα έφερε πολλαλά τραύματα στο πρόσωπο και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των ερευνών που κατέληξε στην δολοφονία του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα.

Όπως ισχυριστηκε στους αστυνομικούς, είχε δώσει στο θύμα χρήματα για αγορά ναρκωτικών, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε.

Ο δράστης μετά το έγκλημα, άλλαξε τα ματωμένα ρούχα του θύματος και καθάρισε το χώρο.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: 19χρονος ο νεκρός στην “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Σταλίδα - Εργατικό δυστύχημα: Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας

Τροχαίο με τραυματίες αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (εικόνες)