Ηράκλειο

Σητεία: Στην εντατική νεαρός μετά από άγριο καυγά με ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Σητείας και από με το ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ όπου μπήκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 31χρονος από την Σητεία, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Ο καυγάς ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν 17χρονο Έλληνα, κάτοικο Αθηνών και τον 31χρονο Αλβανό.

Πάνω στον καυγά που έγινε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έσπρωξε τον 31χρονο με συνέπεια εκείνος να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι και μάλιστα σοβαρά.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Σητείας και από με το ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ όπου μπήκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Μετά το περιστατικό ο 17χρονος συνελήφθη και κρατείται με την κατηγορία πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών ενώ αναμένεται να περάσει και το κατώφλι του Εισαγγελέα.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

7ετες ομόλογο: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: 19χρονος ο νεκρός στην “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Σταλίδα - Εργατικό δυστύχημα: Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας