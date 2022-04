Άγιο Όρος

Μονή Εσφιγμένου: Κατάληψη από Ρώσους εθνικιστές (εικόνες)

Την είσοδο Ρώσων υπερθνικιστών στο κεντρικό κτίριο της μονής Εσφιγμένου μέσα στο Άγιον Όρος που τελεί υπό κατάληψη, κατήγγειλε ο ηγούμενος της μονής Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα της Μονής Εσφιγμένου είναι κατειλημμένο εδώ και χρόνια από πιστά μέλη της "εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος" με την ανοχή της ελληνικής πολιτείας, ενώ το θέμα έχει τακτοποιηθεί εκκλησιαστικώς και δικαστικώς προ πολλού. Υπενθυμίζουμε πως "ιεραρχία" στην "εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος" "συγκροτήθηκε" την δεκαετία του 1960 με την βοήθεια και παροχή επίπλαστης "εκκλησιαστικής" νομιμοφάνειας από κάποιους φιλοτσαρικούς Ρώσους της Αμερικής.

Σε βίντεο που προσφάτως κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βλέπουμε την είσοδο στο κατειλημμένο κτήριο της Μονής ομάδας (με επικεφαλής κάποιον ιερέα) Ρώσων υπερεθνικιστών φέροντες σημαία της πάλαι ποτέ Ρωσικής Αυτοκρατορίας, μαζί με τον αντίστοιχο θυρεό του εθνοσήμου και την εικόνα του τσάρου. Η είσοδος αυτή δεν ήταν τυχαία, ούτε χωρίς να το αντιληφθούν οι καταληψίες. Όπως φαίνεται στο βίντεο, τους σταμάτησαν για έλεγχο στην πόρτα, μετά ήρθε ένας ρωσόφωνος καταληψίας για να δοθούν «αμοιβαίες εξηγήσεις», και αφού πέρασε κάποια ώρα για να ενημερώσουν τον αρχηγό της κατάληψης, τους επετράπη η είσοδος εντός του κατειλημμένου κτηρίου συνοδεία του ρωσόφωνου καταληψία ρασοφόρου».

Ρώσοι υπερεθνικιστές στην κατάληψη Μονής Εσφιγμένου

Ο ηγούμενος της μονής που δίνει «μάχη» για να εφαρμοστεί η τελεσίδικη απόφαση των δικαστηρίων η οποία επιτάσσει την απομάκρυνση των καταληψιών προσθέτει: «Η συγκεκριμένη επίσκεψη που έγινε φέτος εν καιρώ πανδημίας και πριν την έναρξη του πολέμου. Προφανώς, γίνονται πολλές τέτοιες επισκέψεις απλώς δεν δημοσιοποιούνται. Μόνο τυχαίες δεν είναι οι σχέσεις των καταληψιών με Ρώσους υπερεθνικιστές, νοσταλγούς της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της ιμπεριαλιστικής πολιτικής της για κάθοδο στο Αιγαίο, καθώς το ίδιο λάβαρο βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στο αρχονταρίκι (χώρο υποδοχής) των καταληψιών, σύμφωνα με παλαιότερη φωτογραφία. Τα ίδια σύμβολα, σημαίες και λάβαρα χρησιμοποιούνται σε πορείες υπερεθνικιστών ρατσιστών στην Μόσχα, από αυτούς που αν βρουν στον δρόμο τους κάποιον λίγο πιο σκουρόχρωμο τον ξυλοφορτώνουν. Εννοείται την ίδια τύχη θα έχουν αν πέσουν στα χέρια τους και Έλληνες που δεν έχουν βόρειο χλωμό δέρμα. Να τονιστεί πως δεν πρόκειται για μια απλή αναμνηστική φωτογραφία με σύγχρονη κρατική σημαία, αλλά για παρέλαση εντός του Αγίου Όρους και είσοδο σε μοναστική δομή κρατώντας σύμβολο ρωσικού ιμπεριαλισμού με ιστορικές αναφορές».

Όπως αναφέρει «η τρέχουσα ανάδειξη των "ιστορικών ανησυχιών" των Ρώσων, η κατάκτηση εδαφών άλλων κρατών με την αιτιολόγηση πως είναι "ιστορικά ρωσικά εδάφη", και διάφορες κατά καιρούς διακηρύξεις της Μόσχας πως θα "προστατεύσει" ρώσους σε διάφορα κράτη, τους ορθόδοξους χριστιανούς γενικώς, τα "ρωσικά συμφέροντα" και τους απανταχού "ρωσόψυχους", δεν μπορούν παρά να ανησυχούν τους Έλληνες. Η ρωσική ιδεολογία δεν μπορεί να ανεχθεί την ύπαρξη άλλων εθνών, Ουκρανών, Λευκορώσων κτλ., με κοινή καταγωγή από την κολυμβήθρα των Ρως, ούτε και την ύπαρξη ορθοδόξων χριστιανών στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τους αγίους τόπους της Ορθοδοξίας, αν δεν ελέγχονται από την ρωσική κρατική εξουσία. Ήδη πριν ένα αιώνα, όταν έγινε η απελευθέρωση της Βόρειας Ελλάδος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Ρώσοι προσπάθησαν να αρπάξουν το Άγιο Όρος. Πληροφορίες για τις ρωσικές διεκδικήσεις στον Άθωνα βρίσκονται στο βιβλίο "Ραβάσια Μεγίστης Λαύρας". Οι Ρώσοι δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτη καμιά αναφορά σε οτιδήποτε ρωσικό ή ορθόδοξο χριστιανικό. Τα παλιά τους σχέδια ανέτρεψε η αλλαγή του καθεστώτος στην Ρωσία. Όμως τα όνειρα αιώνων δεν ξεχνιούνται».

Ο αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος επισημαίνει πως «αρχηγός φιλορωσικού κόμματος στην Ελλάδα προειδοποιεί για τα σχέδια των Ρώσων για δημιουργία Ρωσικής εξαρχίας στην Ελλάδα και στην Κωνσταντινούπολη. Η αποκάλυψη των σχεδίων για ρωσικές εξαρχίες, δεν μπορεί παρά να προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενη πρόκληση ταραχής στο Άγιο Όρος από τους Ρώσους. Γνωστή η τακτική των Ρώσων. Αν κάποιος δεν υποταχθεί στα θελήματά τους "με το καλό", "έχουν και άλλους τρόπους". Όπου δεν πίπτει λόγος ή "τριάκοντα ρούβλια", πίπτει "ράβδος", ραδιενεργά υλικά, ρουκέτες κτλ. Αξίζει να αναφερθεί πως μεγάλο ρωσικό κανάλι παρουσίασε στο παρελθόν ντοκιμαντέρ με παράνομη βιντεοσκόπηση εντός μονής και προβάλλοντας τους καταληψίες. Επίσης, παραγωγός ραδιοφωνικού σταθμού της Βόρειας Ελλάδος που ανήκει σε αρχηγό φιλορωσικού κόμματος εντατικώς υποστηρίζει τους καταληψίες, προβαίνοντας σε συχνές λαθραίες εισόδους εντός του Αγίου Όρους. Τέλος, οι καταληψίες έχουν οικονομικές δοσοληψίες με την Ρωσία, καθώς εξάγουν εκεί με μεσάζοντες προϊόντα καταπατημένης αγιορείτικης γης. Το Άγιο Όρος, όμως, είναι έδαφος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με κεφαλή το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπως αναγνωρίζεται και στο Ελληνικό Σύνταγμα. Κανείς άλλος ούτε ΓΟΧ, ούτε κόπτης, ούτε σλάβος εθνοφυλετιστής έχει το δικαίωμα να αποκοπεί από την Εκκλησία μας και να καταλάβει εδάφη του Αγίου Όρους. Όμως, οι ρωσικές ιμπεριαλιστικές ανησυχίες που δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτο κανένα έρεισμα σε συνδυασμό με τον γενιτσαρισμό και αποκοίμηση μέρους του ελληνικού λαού από πολυετή προπαγάνδα, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα».

Ο ηγούμενος της μονής τονίζει πως «το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα της Μονής Εσφιγμένου αποτελεί χώρο περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας. Οι αρχές ασφαλείας του ελληνικού κράτους, η αρχαιολογική υπηρεσία κτλ. «δεν μπορούν να μπουν» εντός του, διότι τους «το απαγορεύουν» κάποιοι σκοτεινοί παράφρονες άνθρωποι με ράσα που απειλούν να το ανατινάξουν, αυτοκτονώντας και σκοτώνοντας. Αν δεν μπορεί το Ελληνικό κράτος να προστατέψει το Άγιο Όρος, όπως επιβάλλεται από το Ελληνικό Σύνταγμα, να είναι σίγουρο πως «θα προσφερθεί» η Ρωσία να το "προστατέψει". Τι περιμένει άραγε η ελληνική πολιτεία για να ξυπνήσει; Να γίνει βάση ρωσικών πλοίων και υποβρυχίων στο Άγιο Όρος; Να πραγματοποιηθούν τα ιστορικά όνειρα από την εποχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας; Να μοιραστεί όλος ο χώρος από τον Νέστο έως τον Έβρο ανάμεσα σε Ρώσους και Τούρκους, ώστε να εξασφαλιστούν οι βλέψεις των Ρώσων σε όλα τα ανατολικά Βαλκάνια; Ήδη πριν από ένα αιώνα έγινε απόπειρα αρπαγής του Αγίου Όρους . Ξανά τα ίδια να ζήσουμε; Δεν μαθαίνουμε τίποτα από την ιστορία μας; Ήδη τοποθετούν ιμπεριαλιστικά σημαιάκια. Ίσως έπεται ο πραγματικός στρατός κατοχής. Άραγε θα υπάρξει κάποια κυβέρνηση που να αγαπά το συμφέρον της χώρας περισσότερο από μερικές ψήφους ΓΟΧ και διαφόρων πατριδοκάπηλων-καταστροφέων της πατρίδας μας; Ο ορθόδοξος χριστιανικός λαός της Ελλάδος απαιτεί την άμεση λύση της κατάληψης του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος της Μονής Εσφιγμένου! Οι καιροί ου μενετοί!».

Μιλώντας σήμερα στο Mega, ο ηγούμενος της μονής αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος και επισήμανε ότι «το Άγιο Όρος είναι τόπος προσευχής, δεν είναι για τουρισμό ή προπαγάνδα».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο. Όταν σταματούν οι σκέψεις και τα λόγια, αρχίζουν τα όπλα. Έπεσε στην αντίληψή μας βίντεο που παρουσιάσαμε που δείχνει κάποιους Ρώσους στο Άγιο Όρος με επικεφαλής έναν ιερωμένο, να κρατούν σημαία της τσαρικής αυτοκρατορίας, που χρησιμοποιούν οι υπερεθνικιστές, οι ακροδεξιοί. Το βίντεο έπεσε τώρα στην αντίληψή μας, έχει τραβηχτεί εν μέσω πανδημίας» ανέφερε σχετικά.

«Έχω δει πολλές φορές ανθρώπους να κρατούν αυτή τη σημαία μέσα στο Άγιο Όρος. Όσες φορές είναι μπροστά μου, τους φωνάζω να τη μαζέψουν, γιατί απαγορεύεται. Χρησιμοποιούν παράνομα το όνομα της μονής μου. Δε γνωρίζω σε τι χέρια θα πέσει αυτό το βίντεο και πώς θα χρησιμοποιήσουν το όνομα της μονής. Το Άγιο Όρος είναι τόπος προσευχής, δεν είναι για τουρισμό ή προπαγάνδα» τόνισε ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου.«Οι καταληψίες του μοναστηριού πήραν έγκριση για να μπουν μέσα με σηκωμένη τη σημαία. Αν δει κάποιος την καταγγελία που κάναμε, θα δει ότι υπάρχει ίδια σημαία στο αρχονταρίκι της μονής. Είναι άγνωστη η καταγωγή των καταληψιών, προφανώς υπάρχουν και ρωσόφωνοι. Τέτοια φαινόμενα δημιουργούν ρωσική συνείδηση στον κόσμο» είπε κλείνοντας ο ηγούμενος.

Πηγή: makthes.gr

