Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Πότε χάθηκε η επαφή με τον άνδρα, η μητέρα του οποίου φέρεται να επικοινώνησε με τις Αρχές. Που και πως εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα.

Τα ίχνη ενός 36χρονου υποβρύχιου αλιέα χάθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στο Πόρτο Κουφό, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.

Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για το περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης.

Την δήλωση εξαφάνισης φέρεται να έκανε η μητέρα του αγνοούμενου.

Άμεσα, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ένα όχημα από ξηράς άρχισαν να ερευνούν για τον εντοπισμό του, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές..

Με το πρώτο φως της ημέρας, τις έρευνες επρόκειτο να συνδράμει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ωστόσο η αναζήτηση του 36χρονου είχε τραγική κατάληξη, καθώς γύρω στις 05:00 της Πέμπτης, ένας άλλος ψαροντουφεκαής που συμμετείχε επίσης στις έρευνες, εντόπισε την σορό του αγνοούμενου στην θάλασσα.

