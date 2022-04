Εύβοια

Κάρυστος: Σκοτώθηκε με το τρακτέρ που οδηγούσε

Τραγικό τέλος για αγρότη που τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ εκτελούσε εργασίες.

Την τελευταία του πνοή άφησε εν ώρα εργασίας ένας 69χρονος αγρότης από την Κάρυστο.

Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ του σε χωμάτινο αγροτικό δρόμο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο γεωργικός ελκυστήρας ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ήταν αργά για τον 69χρονο.

Το ΑΤ Καρύστου ανέλαβε την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Πηγή: lamiareport.gr

