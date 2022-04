Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη -“Χαμόγελο του Παιδιού”: Βρέθηκε το κλεμμένο κιόσκι

Εντοπίστηκε το περίπτερο που εκλάπη από την πλατεία Αγίας Σοφίας την Τετάρτη.

Σε αφύλαχτο οικόπεδο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ο οικίσκος του Χαμόγελου του Παιδιού, που είχε κλαπεί από την πλατεία Αγίας Σοφίας.

Ο οικίσκος, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από την Αστυνομία, εντοπίστηκε χθες το βράδυ από αστυνομικούς του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη Ιωάννα Μακρή, «έχει βρεθεί όπως ήταν, δεν προκλήθηκαν ζημιές».

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

