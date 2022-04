Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ηλικιωμένου

Τα ευρήματα που οδήγησαν στον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας άνδρα, που βρήκαν οι συγγενείς του νεκρό μέρες μετά το έγκλημα.

Την εξιχνίαση εγκλήματος που διαπράχθηκε πέρσι τον Απρίλιο, με θύμα έναν 71 ετών άνδρα, ο οποίος είχε βρεθεί μαχαιρωμένος μέσα σε διαμέρισμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε 50χρονος με καταγωγή από την Αλβανία και σεσημασμένος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Όπως ανακοινώθηκε, το θύμα, ελληνικής καταγωγής, δολοφονήθηκε στις 5 Απριλίου 2021, ενώ συγγενικά του πρόσωπα τον εντόπισαν 13 μέρες αργότερα νεκρό, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην τραχηλική και κοιλιακή χώρα.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι θύτης και θύμα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ενώ είχαν συναντηθεί στο διαμέρισμα, όπου φαίνεται να κατανάλωσαν ναρκωτικά. Του φονικού φέρεται να προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών, άγνωστο όμως για ποιον λόγο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκαν υπολείμματα κοκαΐνης, όπως επίσης ένα πλαστό διαβατήριο με φωτογραφία του 50χρονου, το οποίο χρησιμοποιούσε στην καθημερινότητά του.

Αναλύοντας εργαστηριακά διάφορα ευρήματα και αξιοποιώντας το προανακριτικό υλικό, οι διωκτικές Αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν τη δολοφονία, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του 50χρονου για ανθρωποκτονία με δόλο, πλαστογραφία, παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Το όνομά του, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περιλαμβάνεται και σε δικογραφία για υπόθεση διακίνησης αλλοδαπών, για την οποία έχει εκδοθεί (και εκκρεμεί) ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Ροδόπης.

