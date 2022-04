Θεσσαλονίκη

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Βρέθηκε το κλεμμένο κιόσκι και ο δράστης

Πού εντοπίστηκε το κλεμμένο περιπτέρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Ταυτοποιήθηκε ένα άτομα για την κλοπή.

Στην ταυτοποίηση ενός ατόμου για την κλοπή οικίσκου του Χαμόγελου του Παιδιού από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η αστυνομία.

Ο οικίσκος ήταν τοποθετημένος στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, προκειμένου ο κόσμος να αγοράζει προϊόντα, όπως γίνεται κάθε χρόνο κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, προς ενίσχυση του Χαμόγελου του Παιδιού.

Χθες το βράδυ ο οικίσκος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σε αφύλακτο οικόπεδο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφία: grtimes.gr

