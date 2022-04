Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: ΙΧ καρφώθηκε σε εν κινήσει λεωφορείο (εικόνες)

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.



Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Λαγκαδά στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο πίσω μέρος του λεωφορείου.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν 47χρονο άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας ξεφύγει τον κίνδυνο.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Το λεωφορείο ήταν στην έναρξη της βάρδιας και δεν είχε επιβάτες.

