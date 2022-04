Δωδεκανήσα

Ρόδος: παριστάνουν τους αστυνομικούς και χτυπούν κόσμο!

Αλητήριοι παριστάνουν τους αστυνομικούς, υποβάλλουν πολίτες σε ελέγχους και βιαιοπραγούν εις βάρος τους.



Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση αντιποίησης αρχής από αλητήριους που παριστάνουν τους αστυνομικούς, υποβάλλουν πολίτες σε ελέγχους και βιαιοπραγούν εις βάρος τους, έχει καταγγελθεί από την Κυριακή του Πάσχα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου χωρίς μέχρι σήμερα να έχει σημειωθεί πρόοδος στις έρευνες για τον εντοπισμό και τον κολασμό των υπαιτίων.



Τρεις Ροδίτες, ηλικίας από 28 έως 30 ετών, γόνοι γνωστών οικογενειών, διασκέδαζαν στην Μεσαιωνική Πόλη το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και όταν επέστρεφαν πρωινές ώρες στις οικίες τους, ευρισκόμενοι έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ, τρία άγνωστα πρόσωπα τους προσέγγισαν και τους ζήτησαν τα στοιχεία τους.



Οι τρεις άγνωστοι άνδρες τους συστήθηκαν ως αστυνομικοί και μάλιστα στις εύλογες ερωτήσεις των πολιτών τους επέδειξαν ταυτότητες. Οι πολίτες τους είπαν ότι δεν έφεραν μαζί τους τις ταυτότητές τους κι όταν τους ζήτησαν να πάνε στο αστυνομικό τμήμα προς εξακρίβωση στοιχείων ο ένας έβγαλε χειροπέδες, τις φόρεσε στο ένα του χέρι σαν σιδερογροθιά και τους ξυλοκόπησε άγρια.



Ο 30χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ένας 28χρονος αιμοφιλικός κινδύνευσε από ανάλογα χτυπήματα, ενώ τραύματα φέρει και ο τρίτος της παρέας.



Το γεγονός καταγγέλθηκε στο ΑΤ Ρόδου ενώ σχετικά ενημερώθηκε και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Ευστρατίου που ζήτησε αρμοδίως να κινηθεί η διαδικασία με προτεραιότητα για την σύλληψη των δραστών, καθώς μάλιστα υπάρχουν υπόνοιες ότι δρούν ανεξέλεγκτα και ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιτέθηκαν σε πολίτες παριστάνοντας τους αστυνομικούς.