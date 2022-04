Φωκίδα

Φωκίδα: Πιστοί αποδοκίμασαν τον “παπαροκά” Νεκτάριο Μουλατσιώτη (εικόνες)

Γιατί τον αποδοκίμασαν οι πιστοί. Πώς σχολίασε το επεισόδιο ο γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης.

Ένταση επικράτησε στο Λιδωρίκι Φωκίδας κατά την επίσκεψη του πρώην «παραροκά» γέροντα Μουλατσιώτης. Πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής του φώναξαν «ανάξιος» και να μην πατήσει ξανά το πόδι του στην περιοχή.

Το περιστικό σημειώθηκε ανήμερα της εορτής του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής όταν σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων που βρίσκονταν στον Ναό, την ώρα της λειτουργίας ο γέροντας Μουλατσιώτης, που είναι Πρωτοσύγκελος στην Ιερά Μητρόπολης Φωκίδας, έκανε παρατήρηση στον ιερέα λέγοντάς του πως η Αγία Τράπεζα είναι τρύπια και βρώμικη.

Όπως μεταδίδει το tvstar.gr επικαλούμενο επίσης καταγγελίες των πιστών ο πρώην «παπαροκάς» είπε στον ιερέα πως η εκκλησία θα έπρεπε να είναι πιο καθαρή τέτοια ημέρα, ενώ σχολίασε και τα ράσα που φορούσε.

Όλα έγιναν μέσα στο Ιερό του ναού, χωρίς να ακούσει κάτι κάποιος από τους πιστούς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο παπά Δημήτρης, έξαλλος βγήκε στη Ωραία Πύλη, διέκοψε τη Θεία Λειτουργία και είπε στους πιστούς τι ακριβώς συνέβη.

Ο ιερέας και οι πιστοί βγήκαν από τον ναό, αποδοκιμάζοντας τον γέροντα Μουλατσιώτη και φωνάζοντάς του να μην έρθει ξανά την ώρα που εκείνος αποχωρούσε.

Τι απαντά ο γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Σύμφωνα με το tvstar.gr που επικοινώνησε με τον πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Φωκίδας γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη ο ίδιος τονίζει πως «το περιστατικό πήρε αναίτια μεγάλες διαστάσεις με ευθύνη του ιερέα».

Όπως επισημαίνει ο ίδιος έκανε προσωπική παρατήρηση στον ιερέα (μέσα στο ιερό) για την κατάσταση της Αγίας Τράπεζας καθώς ήταν ημέρα γιορτής και δεν ήταν καθαρισμένη και στολισμένη όπως έπρεπε και τότε ο ιερέας εξεμάνει και βγήκε στην ωραία πύλη φωνάζοντας και ζητώντας από την πρεσβυτέρα να αποχωρήσουν μαζί από τον ναό.

Η λειτουργία κατά της ίδιες πληροφορίες συνεχίστηκε κανονικά με τον πρωτοσύγκελο και άλλους ιερείς που ήταν παρόντες, αλλά όταν έφευγε ο πρωτοσύγκελος περίπου 20 άτομα τον αποδοκίμασαν.

Ο γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης τονίζει δεν έδωσε συνέχεια και τους έλεγε «Χριστός Ανέστη». Η μητρόπολη Φωκίδας συνδυάζει το περιστατικό της έντονης αντίδρασης του ιερέα με την επιθυμία του να μετακινηθεί σε άλλη μητρόπολη, αίτημα που ακόμη δεν έχει γίνει αποδεκτό.



Οι πιστοί στο πλευρό του ιερέα

Ο ιερέας στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του και εκεί τον περίμεναν αρκετοί πιστοί οι οποίοι του ζήτησαν να επιστρέψει στην εκκλησία και να ευλογήσει τα εδέσματα που ετοιμάζονται λόγω της ημέρας.

Εκείνος δέχθηκε και τα πνεύματα ηρέμησαν.

Πηγή: tvstar.gr

