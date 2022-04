Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή με τραυματία 13χρονο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων προκαλεί ανησυχία.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο ανάλογων περιστατικών που προκαλούν ανησυχία το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Επίθεση από ομάδα νεαρών κατήγγειλε ότι δέχθηκε 13χρονος, στη Νέα Μαγνησία, στον Δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, η επίθεση έγινε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ και δράστες ήταν τέσσερα άτομα.

Ο 13χρονος τραυματίστηκε και μετέβη με τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Η Αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης.

