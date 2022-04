Φωκίδα

Λιδωρίκι: η “συγγνώμη” του ιερέα στον “παπαροκά” Νεκτάριο Μουλατσιώτη (εικόνες)

Μετά από τις ντροπιαστικές εικόνες και τις αποδοκιμασίες από πιστούς, μετά τα δικά του λόγια, προς τον πρωτοσύγκελο, ο παπάς έστειλε επιστολή μετάνοιας στον Μητροπολίτη

Μετά τις διαστάσεις που πήρε, το επεισόδιο που δημιουργήθηκε το πρωί στο Λιδωρίκι Φωκίδας και στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, με πρωταγωνιστή τον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Φωκίδας, γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ο ιερέας Δημήτριος Ζαχαρόπουλος, ζητάει με επιστολή του δημόσια συγγνώμη, τόσο από τον Μητροπολίτη Φωκίδας όσο και από τον Πρωτοσύγκελο.

Κάτοικοι της περιοχής αποδοκίμασαν τον πρώην "παπαροκά", Νεκτάριο Μουλατσιώτη, όταν ενημερώθηκαν από τον ιερέα, ότι ο Πρωτοσύγκελος του είχε κάνει παρατήρηση για την καθαριότητα της Αγίας Τράπεζας και για τα ράσα που φορούσε.

Παρόλο που δεν ήταν κανείς μπροστά στο περιστατικό, ο πατήρ Δημήτριος, φανερά ενοχλημένος, διέκοψε τη Θεία Λειτουργία και διηγήθηκε στους πιστούς τι είχε συμβεί λίγη ώρα νωρίτερα.

Ο ιερέας και οι πιστοί βγήκαν από τον ναό και αποδοκίμασαν τον γέροντα Μουλατσιώτη, ο οποίος αποχώρησε.

Η επιστολή του ιερέα

"Σεβασμιώτατε,

Αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη για την συμπεριφορά μου, κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας, στον πανηγυρίζοντα, σήμερα 29-4-2022, Ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής, της ενορίας μου στο Λιδορίκι Φωκίδος, πρωτίστως από εσάς, τον Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη μας, Άγιο Φωκίδος κ. Θεόκτιστο, καθώς και από τον Πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως μας π. Νεκτάριο Μουλατσιώτη, αλλά και από τους πιστούς, για τον σκανδαλισμό που τους προκάλεσα με την ατυχή συμπεριφορά μου.

Συναισθανόμενος, ότι η αντίδραση μου, στις αδελφικές συμβουλές του π. Νεκταρίου, ήταν αμετροεπής, προβαίνω στην παρούσα έγγραφη δημόσια δήλωση συγνώμης, ευελπιστώντας ότι η πατρική Αγάπη Υμών, θα την συγχωρήσει, σύμφωνα και με το «Συγχωρήσωμεν πάντα τ? ?ναστάσει καί ο?τω βοήσωμεν: Χριστός ?νέστη ?κ νεκρ?ν».

Ευχαριστώ, επίσης, τον π. Νεκτάριο Μουλατσιώτη, για την αγάπη και ανεξικακία, υποσχόμενος ότι θα εφαρμόσω τις αδελφικές συμβουλές του.

Εξαιτούμενος τας Αγίας και θεοπειθείς ευχάς σας, ασπάζομαι την Αγία Δεξιά σας .

π. Δημήτριος Ζαχαρόπουλος

Εφημέριος Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Λιδωρικίου"

Πηγή: tvstar.gr

