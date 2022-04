Μαγνησία

Δολοφονία Κοντούλη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στον επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόταση του εισαγγελέα και η απόφαση του δικαστηρίου. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί το πτώμα της Κοντούλη.



Πρόσκαιρη κάθειρξη 15 ετών επέβαλε χθες το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας στον 67χρονο επιχειρηματία από τον Αλμυρό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση της 70χρονης καθηγήτριας μπαλέτου Μαριάννας - Εριέττας Κοντούλη, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 2002 από την Αμαλιάπολη Αλμυρού.

Η δίκη στο Κακουργιοδικείο Λάρισας συνεχίστηκε χθες στις 09:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 18:30. Το Δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του κατηγορουμένου με οριακή πλειοψηφία (4-3), καθώς μειοψήφησαν τρεις ένορκοι.

Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί το πτώμα της Κοντούλη και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον τρόπο, τον τόπο και το μέσο που διαπράχτηκε το έγκλημα. Επίσης, πρότεινε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Εντούτοις, το δικαστήριο αποφάσισε πρόσκαιρη κάθειρξη 15 ετών και χορήγησε αναστολή στην έφεση με ψήφους 5-2, καθώς μειοψήφησαν η πρόεδρος του δικαστηρίου και μία πάρεδρος, οι οποίες συντάχθηκαν με την πρόταση της εισαγγελέα.

Η εισαγγελέας είπε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε με σκοπό ο κατηγορούμενος να πάρει την περιουσία της 70χρονης και πρότεινε την ανώτερη ποινή.

Η εισαγγελέας στήριξε την πρότασή της στην καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που καταδίκασε τον επιχειρηματία για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και στην απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε αποδεκτή την αναίρεσή του μόνο για το ύψος της ποινής που του επιβλήθηκε για αυτήν την πράξη. «Θα πρέπει να καταδικαστεί. Αυτός είναι που καρπώθηκε όλη την περιουσία», φέρεται να ανέφερε.

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης Μιχάλης Βασιλικός ζήτησε από το δικαστήριο να αθωώσει τον κατηγορούμενο. «Εστω κι αν υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία για την ανθρωποκτονία, απαιτείται να κριθεί αθώος», επισήμανε και ισχυρίστηκε ότι ο 67χρονος δεν είχε απολύτως κανένα όφελος για να διαπράξει φόνο, αφού στις εταιρείες, που περιήλθαν τα ακίνητα, είχε πολύ μικρό ποσοστό και ο ίδιος έχει ικανή περιουσία για να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα από ανάγκη για χρήματα. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό μέσο που να μιλάει για τον τρόπο τέλεσης του εγκλήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής Αλέξανδρος Κατσακιώρης ζήτησε καταδίκη του επιχειρηματία. «Στην πραγματικότητα υπήρχε όφελος του ιδίου, γιατί είτε τα πρόσωπα, είτε οι εταιρείες, που απέκτησαν ακίνητα της Κοντούλη, ήταν άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Εχει κριθεί ένοχος αμετάκλητα για ηθική αυτουργία στην πλαστογραφία. Εβαλε κάποια γυναίκα να υπογράφει για λογαριασμό της Κοντούλη τα πληρεξούσια και τις εξουσιοδοτήσεις. Θα έπρεπε να είναι σίγουρος ότι η Κοντούλη δεν θα εμφανιζόταν ποτέ για να τα αμφισβητήσει. Και τότε που τα έκανε αυτά μόνο ένας τρόπος υπήρχε για να είναι σίγουρος ότι δεν θα εμφανιστεί, να φροντίσει ο ίδιος», σημείωσε.

Η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώθηκε μετά από πολλές διακοπές. Η δίκη ολοκληρώθηκε μετά από 8-9 συνεδριάσεις του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας από τις 8 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι ο 67χρονος αρνείται κάθε συμμετοχή σε παράνομες πράξεις. Απολογούμενος είχε τονίσει ότι ούτε πλαστό πληρεξούσιο χρησιμοποίησε ο ίδιος, ούτε απέκτησε ποτέ ακίνητο της Κοντούλη. Δεν είχε κανέναν λόγο, όπως είχε επισημάνει, να πλαστογραφήσει κάτι, με βάση το οποίο αποκόμισαν περιουσία άλλα πρόσωπα και όχι ο ίδιος.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο κ. Βασιλικός σχολίασε ως περίεργο το γεγονός ότι «διώχτηκε κάποιος, στον οποίον δεν αφορούσαν τα πλαστά έγγραφα και δεν απέκτησε κανένα ακίνητο της Κοντούλη. Δεν ενοχλήθηκαν καθόλου εκείνοι, οι οποίοι απέκτησαν τα ακίνητα. Δεν θέλουμε να πούμε ότι έχουν κάποια σχέση με την ανθρωποκτονία. Αλλά είναι περίεργο που οδηγήθηκε στο εδώλιο μόνο ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτομαγιά: καιρός άστατος με λασποβροχές το τριήμερο

Επιδότηση πετρελαίου: παράταση για έναν μήνα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από δοκιμαστικά δρομολόγια