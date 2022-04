Έβρος

Σύνορα: οι καρδιακοί παλμοί “πρόδωσαν” κρυμμένους αλλοδαπούς (εικόνες)

Με μηχάνημα ανίχνευσης καρδιακών παλμών αστυνομικοί στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων εντόπισαν μέσα σε φορτηγό 6 μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν αλλοδαπό διακινητή όταν μετέβη με φορτηγό στα σύνορα προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Εκεί, κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνιακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε αποκρύψει στο ρυμουλκούμενο ανάμεσα σε εμπορεύματα 6 μη νόμιμους μετανάστες.

Παράλληλα χθες το πρωί, στην Εθνική Οδό Αμφίπολης – Καβάλας, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνέλαβαν ένα άτομο που εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων Αλεξανδρούπολης.

