Ρόδος: Νεκρή φάλαινα σε παραλία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος της δεν οφείλεται σε χτύπημα.

Νεκρή φάλαινα 5 μέτρων και 30 εκατοστών εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου σε παραλία της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, περαστικοί στην παραλία ανάμεσα στην Κρεμαστή και το Παραδείσι, βρέθηκαν μπροστά στο θαλάσσιο θηλαστικό και ειδοποίησαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Ενημερώθηκαν ακόμη, ο Διευθυντής του Ενυδρείου Ρόδου κ. Γιώργος Χατίρης, ο βιολόγος κ. Γεράσιμος Κονδυλάτος, όπως επίσης και ο κτηνίατρος κ. Παναγιώτης Μαριές, μέλος του δικτύου εθελοντών κτηνιάτρων «Αρίων».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των επιστημόνων, ο θάνατος της φάλαινας δεν οφείλεται σε κάποιο κτύπημα. Ωστόσο, τα αίτια θανάτου θα αναζητηθούν με νεκροτομή και μελέτη που θα γίνει σε αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

