Κυκλάδες

Πάρος - Τροχαίο: Παράσυρση πεζού με εγκατάλειψη

Η άτυχη γυναίκα περπατούσε στην άκρη του δρόμου όταν την παρέσυρε αυτοκίνητο και την τραυμάτισε σοβαρά.

Τροχαίο ατύχημα και ταυτόχρονα εγκατάλειψη του θύματος, σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο χωριό του Προδρόμου στην Πάρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ όχημα παρέσυρε και χτύπησε 65χρονη γυναίκα που περπατούσε την άκρη του δρόμου.

Η άτυχη γυναίκα χτύπησε σε πολλά σημεία στο σώμα της, φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά και έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Πάρου προκειμένου να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των τραυματισμών.

Ο ασυνείδητος οδηγός που χτύπησε την πεζή γυναίκα, ούτε σταμάτησε ούτε γύρισε να δει αν την έχει σκοτώσει ή τραυματίσει. Το αστυνομικό τμήμα της Πάρου, έχει ενημερωθεί για το συμβάν με τον ασυνείδητο οδηγό που εγκατέλειψε αβοήθητη στην άσφαλτο την άτυχη γυναίκα.

Πηγή: cycladeslive.gr

