Εγνατία: Καταδίωξη με κλεμμένο αυτοκίνητο κατέληξε σε τροχαίο

Επεισοδιακή καταδίωξη με τραυματίες και συλλήψεις.

Δύο διακινητές, ένας ημεδαπός κι ένας αλλοδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας - σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις - μη νόμιμους μετανάστες, συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Ροδόπης.

Χθες το βράδυ στο ύψος του κόμβου Ιάσμου της Εγνατίας Οδού, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή ο οποίος μετέφερε παράνομα με φορτηγό αυτοκίνητο δέκα μη νόμιμους μετανάστες. Νωρίτερα ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτική μπάρα και ανετράπη, ενώ ο δράστης επιχείρησε να ξεφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν πέντε επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις 30 Απριλίου 2022 σε αστυνομική υπηρεσία της Λάρισας.

Στην άλλη περίπτωση, στο ύψος του οικισμού Αιγείρου Ροδόπης αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής συνέλαβαν τον ημεδαπό διακινητή καθώς τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και χρηματικό ποσό.

