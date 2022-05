Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κόπηκε το δάχτυλο 8χρονου που έκανε τσουλήθρα σε παιδική χαρά (εικόνες)

Ένα ανήλικο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι την ώρα που έπαιζε σε τσουλήθρα παιδικής χαράς στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, στο πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το γερμανικό προξενείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη έχασε το μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού καθώς τσουλούσε στην επιφάνεια της τσουλήθρας. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η τσουλήθρα χρειαζόταν επισκευή.

Αμέσως κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 8χρονη μαζί με τους γονείς της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Υποβλήθηκε σε επέμβαση συγκόλλησης του δαχτύλου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ανήλικος διερευνούνται. Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας. Η παιδική χαρά σφραγίστηκε μέχρι να επισκευαστεί η τσουλήθρα.

