Θεσσαλονίκη - Ατύχημα 8χρονης σε παιδική χαρά: Συγκολλήθηκε το δάχτυλο της

Ο χώρος σφραγίστηκε με την ένδειξη "προσοχή κίνδυνος". Μήνυση κατέθεσαν οι γονείς του παιδιού.

Μία 8χρονη έχασε το μικρό δάχτυλο του χεριού της σε ατύχημα που είχε σε παιδική χαρά της Θεσσαλονίκης.



Το κοριτσάκι ήταν μαζί με τη μητέρα του στην παιδική χαρά και έκανε τσουλήθρα όταν το δαχτυλάκι του πιάστηκε σε ένα άνοιγμα που είχε πάνω στη λαμαρίνα με αποτέλεσμα να κοπεί το μικρό της δάχτυλο.

Επικράτησε πανικός τρομοκρατημένη η μικρή άρχισε να κλαίει ευτυχώς στην παιδική χαρά υπήρχε γιατρός που της έδωσε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση για την συγκόλληση του άκρου που κόπηκε. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι γιατροί αισιοδοξούν για την εξέλιξη της υγείας της.

Οι γονείς έχουν υποβάλει και μήνυση κατά του δήμου Θεσσαλονίκης ενώ η παιδική χαρά έχει σφραγιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η επικίνδυνη φθορά στην τσουλήθρα.

