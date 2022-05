Μαγνησία

Βόλος: Αυτοκίνητο έπεσε σε περίπτερο και παρέσυρε γυναίκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία γυναίκα που στεκόταν έξω από περίπτερο στο κέντρο του Βόλου παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Βόλο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε γυναίκα που στεκόταν σε περίπτερο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 10 περίπου το πρωί, όταν το όχημα, το οποίο κινείτο επί της οδού Δημητριάδος, έπεσε πάνω σε περίπτερο και παρέσυρε μία γυναίκα που ήταν εκεί.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μετακινήθηκε το περίπτερο.

Η γυναίκα υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο πόδι της και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η οδηγός του οχήματος μιλούσε στο κινητό, την ώρα του ατυχήματος.

Πηγή: ΤheNewspaper.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Στρατιωτικοί παρίσταναν τους αστυνομικούς και έδειραν κόσμο!

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 3χρονης: Νοσηλεύτηκε χωρίς διάγνωση

Ρολόι από ληστεία στην Κοπεγχάγη κατασχέθηκε στην Αθήνα