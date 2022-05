Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ατύχημα 8χρονης: ΕΔΕ και εντατικοί έλεγχοι σε παιδικές χαρές

Ένορκη διοικητική εξέταση διενεργεί ο δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα με το 8χρονο κοριτσάκι, το δάχτυλο του οποίου αποκολλήθηκε ενώ έκανε τσουλήθρα, την περασμένη Κυριακή, σε παιδική χαρά στη Νέα Παραλία.

Το πρωί, συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης διενεργούσαν εντατικούς ελέγχους σε παιδικές χαρές προκειμένου να ελέγξουν τους χώρους και να αποκαταστήσουν τις όποιες φθορές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδης, έξω από την παιδική χαρά στο Πάρκο Ξαρχάκου. Παράλληλα, ανάλογους ελέγχους θα διενεργήσει μέχρι τα τέλη Μαΐου και εταιρεία που αναλαμβάνει τις πιστοποιήσεις των παιδικών χαρών.

Ερωτηθείς για τα αίτια που προκάλεσαν τον τραυματισμό της 8χρονης, ο κ. Κυριζίδης είπε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Διατάξαμε κι εμείς ένορκη διοικητική εξέταση, ταυτόχρονα με την εισαγγελία. Έχουμε ζητήσει από τους πραγματογνώμονες, την πιστοποιημένη εταιρεία και τον κατασκευαστή του παιχνιδιού να μας πουν τη δική τους εκδοχή, ενώ "τρέχει" η αστυνομική διαδικασία και η εισαγγελική παραγγελία. Για όλα αυτά, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε επαρκείς εξηγήσεις και πορίσματα που θα μας δώσουν σαφή απάντηση».

Ερωτηθείς ο αντιδήμαρχος για τις καταγγελίες που υπήρχαν για φθορές στη συγκεκριμένη παιδική χαρά της Νέας Παραλίας, απάντησε πως δύο ημέρες πριν το ατύχημα συνεργείο του δήμου ήταν στο σημείο και «αφαίρεσε ένα όργανο που διαπίστωσε ο επόπτης ότι υπήρχε πρόβλημα, σε άλλη τσουλήθρα. Τι έγινε με την καταγγελία, τι έκαναν τα συνεργεία, εάν υπήρχε η κακοτεχνία και δεν την είδαν, όλα ελέγχονται αυτή τη στιγμή. Όλα θα βγουν από τα πορίσματα».

Ο κ. Κυριζίδης πρόσθεσε πως το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στην αποκατάσταση της υγείας της 8χρονης και επανέλαβε ότι ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή είναι σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια του κοριτσιού.

