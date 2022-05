Θεσσαλονίκη

Ρατσισμός: Φυλάκιση σε επαγγελματία στην Θεσσαλονίκη

Ο επαγγελματίας καταδικάστηκε για δηλώσεις που υποκινούν τη βία ή το μίσος σε ρατσιστικές εκδηλώσεις.

Σε φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο επαγγελματίας του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης για δηλώσεις στις οποίες προέβη και που, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, υποκινούν τη βία ή το μίσος σε εκδηλώσεις ρατσιστικές.

Αφορμή αποτέλεσε ο ξυλοδαρμός κρεοπώλη στην αγορά Βλάλη από πακιστανικής καταγωγής μετανάστες, περιστατικό που είχε δει το φως της δημοσιότητας τον Μάιο του 2019. Με την συνδικαλιστική του ιδιότητα, ο κατηγορούμενος φέρεται - στη συνέχεια- να έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη σε μέσο ενημέρωση της Θεσσαλονίκης, όπου - ανάμεσα σε άλλα - είπε «Θα θάψουμε τους Πακιστανούς στην Πλατεία Αριστοτέλους».

Οι δηλώσεις αυτές αναπαρήχθησαν από τοπική ιστοσελίδα όπου εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Θεσσαλονίκης, ενώ - παράλληλα - κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από εκπρόσωπο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι.

Στην απολογία του στο δικαστήριο ο ίδιος αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι ρατσιστής, ούτε εμφορείται από ξενοφοβικές αντιλήψεις. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση για να κριθεί εκ νέου, από ανώτερο Δικαστήριο.

