Ζακ Κωστόπουλος: Επεισόδια σε πορεία στην Πάτρα (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια σε πορεία διαμαρτυρίας με πετροπόλεμο και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Πεδίο μάχης η Πάτρα στο περιθώριο πορείας στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου. Ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Αχαΐας.

Για λίγη ώρα στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους διαδηλωτές της πορείας για τον Ζακ Κωστόπουλο, να αποχωρούν προς το πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ομάδα των κουκουλοφόρων πέταξε πέτρες εναντίον των αστυνομικών, με τους άνδρες των ΜΑΤ να απαντούν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν γίνει προσαγωγές.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή των επεισοδίων:

