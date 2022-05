Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Μητέρα 3χρονης: έχασα τον άγγελο μου και δεν ξέρω γιατί... (βίντεο)

Τα λόγια της άτυχης μάνας που θρηνεί το κορίτσι της. Τι λέει ο συνήγορος της οικογένειας για την νοσηλεία του παιδιού, λέγοντας πως έγιναν ιατρικές τακτικές που επιβάρυναν την υγεία του.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς, σχετικά με τον μυστηριώδη θάνατο του 3χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη.

Το άτυχο παιδί, νοσηλευόταν από την Μεγάλη Τρίτη στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και το Σάββατο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε, μόλις 2,5 ώρες μετά από την διακομιδή του.

Η 3χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αρχικώς στις 19 Απριλίου, μετά από πόνο και πρήξιμο στον αστράγαλο του και πυρετό που εμφάνισε.

Από τις 19 έως τις 30 Απριλίου το παιδί ήταν αδιάγνωστο, καθώς οι γιατροί δεν είχαν καταλήξει για την νόσο που αντιμετώπιζε.

Ο συνήγορος της οικογένειας του κοριτσιού, που ετάφη την Τετάρτη μέσα σε κλίμα οδύνης, υποστήριξε πως υπήρξαν σοβαρές ιατρικές παραλείψεις και ακολουθήθηκαν ιατρικές τακτικές, που αντί να ωφελήσουν, επιβάρυναν την κατάσταση του κοριτσιού, που τελικώς έχασε την ζωή του.

Ο Νίκος Διαλυνάς επανέλαβε πως δεν εστάλη ως είθισται στην ιατροδικαστική υπηρεσία ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση του παιδιού μέχρι την κατάληξη του και για ακόμη μια φορά υπογράμμισε την απορία των συγγενών του παιδιού για τους λόγους για τους οποίους δεν μεταφέρθηκε η 3χρονη νωρίτερα στο «Ιπποκράτειο», που διαθέτει όλες τις παιδιατρικές κλινικές και ειδικότητες, παρά μόνο διακομίστηκε εκεί, σε προθανάτια κατάσταση και μάλιστα 11 ημέρες αφού οι γιατροί στο «Παπαγεωργίου» δεν είχαν κάνει διάγνωση.

«Έχασα τον άγγελο μου και δεν ξέρω γιατί… Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια της μάνας όταν μιλήσαμε», είπε ο κ. Διαλυνάς στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο δικηγόρος έψεξε τους γιατρούς λέγοντας πως «έψαχναν για νόσο Καβασάκι, έψαχναν για long-covid, έψαχναν για άλλες ασθένειες, έστελναν υλικό για βιοψία σε άλλα νοσοκομεία, του χορηγούσαν αγωγή, όμως η κατάσταση του παιδιού επιδεινωνόταν. Εφαρμόστηκαν ιατρικές τακτικές στο νοσοκομείο που επιβάρυναν την υγεία του παιδιού».

Πλέον η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να λύσει το μυστήριο με τα αίτια θανάτου του παιδιού, οι γονείς του οποίου έχουν καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα ιατρικού λάθους.

