Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Η σπιτονοικοκυρά, ο Δασκαλάκης και το σπίτι για την Τζωρτζίνα

Τι αποκαλύπτει η συμβολαιογράφος που συνέταξε το πληρεξούσιο της Ευγενίας Κούτρα προς τον 30χρονο ενοικιαστή της.



Απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτηματικά σχετικά με την υπόθεση της Πάτρας, ειδικά ως προς τη σπιτονοικοκυρά της οικογένειας Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου, δίνει η συμβολαιογράφος που συνέταξε το πληρεξούσιο της Ευγενίας Κούτρα προς τον 30χρονο ενοικιαστή της.

Η συμβολαιογράφος μίλησε στην ιστοσελίδα της Πάτρας tempo24 για την πρώτη φορά που την κάλεσαν στο νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν η σπιτονοικοκυρά, για τον Μάνο Δασκαλάκη, τον οποίο η γυναίκα δεν εμπιστευόταν ιδιαίτερα, και για την αδυναμία της Ευγενίας Κούτρα στην μικρή Τζωρτζίνα, στην οποία ήθελε να γράψει το σπίτι.

"Θέλω συμβολαιογράφο"



Ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου η Ευγενία Κούτρα ζήτησε από τον Μάνο Δασκαλάκη και την Ρούλα Πισπιρίγκου να βρουν έναν συμβολαιογράφο. Πράγματι βρήκαν μια συμβολαιογράφο που μετέβη στο νοσοκομείο και συναντήθηκε με την σπιτονοικοκυρά.

Όπως ανέφερε στο η συμβολαιογράφος, η 69χρονη γυναίκα της ζήτησε να συντάξει ένα πληρεξούσιο, καθώς λόγω της κατάστασής της δεν μπορούσε να μετακινηθεί, ούτε καν να εισπράξει την σύνταξή της και χρειαζόταν χρήματα.

Αμέσως η συμβολαιογράφος ρώτησε γιατί ήθελε να έχει ως πληρεξούσιό της τον Μάνο Δασκαλάκη και δεν αναλάμβανε κάποιος από τους συγγενείς της τις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Όπως υποστήριξε η Ευγενία Κούτρα δεν είχε στενούς συγγενείς και όσοι υπήρχαν δεν διατηρούσε καμιά σχέση μαζί τους. Επομένως δεν θα μπορούσε να τους αναθέσει το οτιδήποτε.

"Δεν τον εμπιστεύομαι"



"Εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις;" ήταν η αυθόρμητη ερώτηση της συμβολαιογράφου. Για να λάβει την αποστομωτική απάντηση πως δεν τον εμπιστευόταν ιδιαίτερα, αλλά δεν είχε καμιά επιλογή και το να τον ορίσει πληρεξούσιο ήταν γι αυτήν μονόδρομος. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί τον αντιμετώπιζε με επιφύλαξη.

Θυμίζουμε πάντως πως πριν από τον Μάνο Δασκαλάκη η σπιτονοικοκυρά είχε ορίσει παιδικό της φίλο, αλλά άγνωστο για ποιους λόγους, όταν εμφανίστηκε η οικογένεια Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου, εκείνος αποχώρησε.

Το πληρεξούσιο



Όπως είπε στη η συμβολαιογράφος, στο πληρεξούσιο είχε συμπεριλάβει τη δυνατότητα του Μάνου Δασκαλάκη να εισπράττει την σύνταξή της και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι κοινοφελών οργανισμών, χωρίς να έχει άλλη δυνατότητα, αγοροπωλησιών κλπ.

Η αδυναμία στην Τζωρτζίνα



Μάλιστα η Ευγενία Κούτρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με την συμβουλαιογράφο, που σήμερα έχει φύγει από την Πάτρα και διαμένει σε άλλη πόλη, είχε αποκαλύψει την μεγάλη αδυναμία που έτρεφε για την μικρή Τζωρτζίνα.

"Θέλω να της γράψω το σπίτι της οδού Μπιζανίου, που μένει η οικογένεια", ανέφερε στην συμβολαιογράφο.

Η Ευγενία Κούτρα κατέληξε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, σε ηλικία 69 ετών, χωρίς να έχει προχωρήσει σε άλλη συμβολαιογραφική πράξη.

