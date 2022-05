Γρεβενά

Έκρηξη στα Γρεβενά: πέθανε ο εγκαυματίας υπάλληλος του εργοστασίου

Θρήνος για τον νεαρό άνδρα, που έχασε την ζωή του στο εργατικό δυστύχημα.

Δεν άντεξε ο 28χρονος από τα Γρεβενά που χαροπάλευε από χθες, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη στο εργοστάσιο που εργαζόταν…

Ο 28χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου είχε μεταφερθεί μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο που δούλευε στα Γρεβενά. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος νεαρός δεν άντεξε και το πρωί κατέληξε. Η κατάσταση της υγείας του, ήταν από την πρώτη στιγμή σοβαρή και τα ξημερώματα επιδεινώθηκε.

«Το παιδί είχε «πάρει» φωτιά ολόκληρο, βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή» αναφέρει o δήμαρχος Γρεβενών, Γιώργος Δασταμάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος που εργαζόταν σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ξυλείας και τραυματίστηκε σοβαρά, έπειτα από έκρηξη το μεσημέρι της Τετάρτης (4/5) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με την υγεία του να μην παρουσιάζει βελτίωση, αλλά επιδείνωση.

Ο άτυχος άνδρας είχε εγκαύματα μεγάλης έκτασης και βάθους, ενώ εξαιτίας της έκρηξης δέχθηκε υψηλό θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα να εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες αερίων. «Το εργοστάσιο έχει ουσιαστικά δύο μονάδες. Η μία είναι επεξεργασίας ξύλου και η άλλη ηλεκτροπαραγωγής. Στην δεύτερη έγινε η έκρηξη, ωστόσο η μονάδα ήταν κλειστή από την Κυριακή (1/5), διότι θα γινόταν αλλαγή φλαντζών σε ορισμένους αγωγούς από το προσωπικό Ιταλικής Εταιρείας που είχε στήσει πριν ένα χρόνο τη συγκεκριμένη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής» τονίζει o δήμαρχος Γρεβενών, Γιώργος Δασταμάνης.

Στη συνέχεια ο κ. Δασταμένης εξηγεί πώς ξεκίνησαν όλα, σύμφωνα με τα όσα του περιέγραψε ο άνθρωπος που ήταν μπροστά στην έκρηξη. «Όπως μου διηγήθηκε ο Ιταλός συντηρητής το σέρβις γινόταν στην μία πλευρά των δεξαμενών, ενώ το παιδί που τραυματίστηκε ήταν από την άλλη πλευρά. Υπήρχε μία διαρροή λαδιών που θα τη διόρθωναν, σ’ ένα ημιυπόγειο. Από τη μία στιγμή ο Ιταλός έκανε το σέρβις και την άλλη είδε τον 28χρονο να έχει πάρει φωτιά, αφότου έγινε η έκρηξη. Απευθείας ο άνθρωπος που πραγματοποιούσε τις επιδιορθώσεις πήρε έναν πυροσβεστήρα και έσβησε τη φωτιά, ενώ από την άλλη πλευρά ο 28χρονος καίγονταν ζωντανός. Ήταν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γρεβενών η πιθανότερη εκδοχή της έκρηξης είναι η εξής όπως τη διηγείται στο grtimes.gr: «Ο συντηρητής είχε αφήσει ένα «σετ κλειδιών» (από αυτά που ξεβιδώνουν) πάνω σ’ ένα κουτί και μάλλον κάποιο έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να κάνει σπίθες και να δημιουργηθούν αναθυμιάσεις και στη συνέχεια έκρηξη.

Ωστόσο, το περίεργο είναι πως τα λάδια που είχαν στάξει από την διαρροή ήταν κρύα, διότι η μονάδα ήταν εντελώς κλειστή, δηλαδή δεν λειτουργούσε τίποτα, λόγω της συντήρησης. Οπότε δεν ήταν ζέστα και γι’ αυτό η πιθανότερη εκδοχή είναι να δημιουργήθηκαν σπινθήρες από τα «κλειδιά» κι έτσι να έγινε η έκρηξη».





