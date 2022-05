Λασιθίου

Σητεία: Δωρεά οργάνων από την οικογένεια του 31χρονου που πέθανε μετά από καβγά

Η οικογένειά του αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του δικού τους ανθρώπου επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής παρά τον πόνο της απώλειας του.

Σε μια συγκινητική και γενναία απόφαση προχώρησε η οικογένεια του άτυχου 31χρονου που κατέληξε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας, όπου μεταφέρθηκε μετά από καβγά με ανήλικο στη Σητεία.

Η οικογένεια αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του δικού τους ανθρώπου για να δώσουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται εξετάσεις για να δοθούν το ήπαρ, η καρδιά, τα νεφρά και οι πνεύμονες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Απριλίου. Ο 31χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και είχε καβγά με έναν ανήλικο 17 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος για να τον αποφύγει τον έσπρωξε.

Ο 31χρονος τότε έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα χτυπώντας στο κεφάλι.

