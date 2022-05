Ηλεία

Ζαχάρω: βιασμό σε χωράφι καταγγέλει 35χρονη

Τι ανέφερε η γυναίκα στις αρχές για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε.

Ένα περιστατικό καταγγελίας βιασμού, έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία στην Ηλεία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία νεαρής γυναίκας, πριν από τρεις ημέρες έπεσε θύμα βιασμού από έναν άνδρα Αλβανικής καταγωγής σε χωράφι του χωριού. Η 35χρονη περιέγραψε στις αρχές τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης αφού είχε παρέλθει το αυτόφωρο και την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή στον Πύργο.

Η 35χρονη μετέβη χθες στον Ιατροδικαστή προκειμένου να προβεί στις εξετάσεις για να γίνει η απαραίτητη εκτίμηση.

