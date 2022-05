Λάρισα

Τροχαιο - Φάρσαλα: νεκρός 24χρονος από μετωπική με νταλίκα

Θρήνος για τον νεαρό οδηγό του ΙΧ αυτοκινήτου. Πως συνέβη το δυστύχημα.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Φάρσαλα το πρωί της Παρασκευής στο χωριό Παλαιόμυλος, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 24χρονος Φαρσαλινός

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός συγκρούστηκε., λίγα μέτρα μακριά από βενζινάδικο της περιοχής, με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του ΙΧ.

Το δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τις οποίες εξετάζει το ΑΤ Φαρσάλων.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ifarsala.gr

