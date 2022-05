Αχαΐα

Πάτρα - Θάνατος 12χρονης: Συγκινεί ο πατέρας της Σωτηρίας που “έφυγε” ξαφνικά (εικόνες)

Η ανάρτηση του πατέρα της ανήλικης που πέθανε αιφνίδια, η κηδεία της και η ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια Μουρελάτου, στην Αγυιά της Πάτρας, από τον αιφνίδιο θάνατο της 12χρονης μοναχοκόρης τους, Σωτηρίας.

Το κορίτσι κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα.

Ο πατέρας της έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στη σελίδα του στο facebook όπου ανέβασε τη φωτογραφία της κόρης του και έγραψε:

ΚΑΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!

Η κηδεία του παιδιού θα γίνει το Σάββατο 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών.

Η τραγωδία άρχισε να ξετυλίγεται στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν το παιδί εντοπίστηκε από τη μητέρα του χωρίς αισθήσεις, με επιθανάτιο ρόγχο.

Η μητέρα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άκουσε το ρόγχο καθώς το παιδί κοιμόταν δίπλα της στο ίδιο κρεβάτι μιας και ο πατέρας φέρεται να απουσίαζε λόγω της εργασίας του εκτός Πατρών.

Επικράτησε πανικός και αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε άμεσα διακομίζοντας τη 12χρονη στο νοσοκομείο του Ρίου όπου σήμανε αμέσως συναγερμός με τους εξειδικευμένους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας να κατεβαίνουν στο τμήμα επειγόντων και στον τομέα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

«Το ΕΚΑΒ πήγε στο σωστό χρόνο, έκανε διασωλήνωση και άρχισε αμέσως ΚΑΡΠΑ η οποία συνεχίστηκε και στο νοσοκομείο του Ρίου μέχρι και τις 6.25 το πρωί από τις 5.08 που έφτασε το παιδί σε μας» λέει ο διευθυντής της ΜΕΘ Ανδρέας Ηλιάδης, τονίζοντας ότι δόθηκε αγώνας για να κρατηθεί η 12χρονη στη ζωή αλλά χωρίς να καταστεί αυτό δυνατό.

Φως στα αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροτομή.

Πηγή: thebest.gr

