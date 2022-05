Μαγνησία

Βόλος: Σύλληψη 23χρονου για ναρκωτικά (εικόνες)

Τι ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε στην κατοχή του

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι στο Βόλο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, ένας 23χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης από τον δράστη, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν έξω από την οικία του και ακολούθως, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτή, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

έξι νάιλον συσκευασίες και ένα γυάλινο βάζο με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 307,72 γραμμαρίων,

μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 43,5 γραμμαρίων,

μία νάιλον συσκευασία με μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 7,78 γραμμαρίων,

μία ηλεκτρονική ζυγαριά,

ένας τρίφτης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

