Καβάλα

Καβάλα - Γυναικοκτονία: Ασφυκτικός ο θάνατος της 43χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία για τη γυναικοκτονία στην Καβάλα.

Aσφυκτικός ήταν ο θάνατος της 43χρονης φαρμακοποιού από την Καβάλα στα χέρια του συζύγου της, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας. Ο 55χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Καβάλας, αφού αυτοτραματίστηκε, προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας του με τα χέρια του.

Ο γυναικοκτόνος ομολόγησε το έγκλημά του και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μια θήκη καθώς κι ένα κοπίδι, με τα οποία αυτοτραματίστηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα και η γυναίκα είχε ζητήσει διαζύγιο από τον δολοφόνο της.

Η γυναικοκτονία της Άιντα καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας, η οποία υπήρχε μέσα στο φαρμακειο. Το σχετικό υλικό βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Η νεκρώσιμος ακολουθία της 43χρονης, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, θα γίνει την Κυριακή 8 Μαΐου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Αμυγδαλεώνα της Καβάλας και η κηδεία στο νεκροταφείο του χωριού.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται:

Συνελήφθη σήμερα πρώτες πρωινές ώρες σε οικισμό της Καβάλας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, 55χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος της 43χρονης ημεδαπής συζύγου του.

Συγκεκριμένα χθες απογευματινές ώρες, ανωτέρω δράστης ευρισκόμενος στο χώρο εργασίας της 43χρονης, της προκάλεσε με τα χέρια του ασφυκτικό θάνατο, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίσθηκε με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Έπειτα από τηλεφωνική κλήση του 55χρονου στο Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας, κατά την οποία ενημέρωσε για το συμβάν, αστυνομικοί του ανωτέρω Τμήματος Ασφάλειας και του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν την θανούσα και τον δράστη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας.





Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Αζοφστάλ: Αναχώρησε τρίτο λεωφορείο με αμάχους

Κούβα: Ισχυρή έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Αβάνα (εικόνες)

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης: οι κοινές θέσεις, η Ουκρανία και το Κυπριακό