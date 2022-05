Αχαΐα

Πάτρα: Πυροβολισμοί σε κεντρικό καφέ (εικόνες)

Στο σημείο πήγε δύναμη της Αστυνομίας για να ερευνήσει το σημείο που έγινε το συμβάν

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε κεντρικό καφέ, στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, έγινε περίπου στις 9 το βράδυ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.

