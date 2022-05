Εύβοια

Τροχαίο: Φρικτό τέλος για οδηγό στην Εύβοια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Φρικτό τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου στις 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο δρόμο, επί της Λίμνης Δύστου, κοντά στη διασταύρωση προς την περιοχή Αργυρό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 63χρονος, κάτοικος Αργυρού, έχασε, για άγνωστο λόγο, τον έλεγχο του οχήματος το οποίο εξετράπη της πορείας του και έφερε τούμπες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική, στελέχη της οποίας, απεγκλώβισαν μέσα από το διαλυμένο όχημα, το άψυχο σώμα του εκλιπόντος μετά από επιχείρηση διαρκείας.

Πηγή: eviazoom.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα λάβουν

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ανήλικους σε πάρκο

Κρήτη: Παιδί έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε ξενοδοχείο