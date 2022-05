Πέλλα

Έδεσσα: Προσπάθησαν να πουλήσουν παλιά θρησκευτική εικόνα μέσω διαδικτύου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή της Πέλλας δύο άνδρες, ένας 58χρονος και ένας 52χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας, δύο άνδρες, ένας 58χρονος και ένας 52χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο ημεδαποί, είχαν αναρτήσει στο διαδίκτυο, αγγελία πώλησης παλιάς θρησκευτικής εικόνας, έναντι του χρηματικού ποσού των 1.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παλαιοπωλείο, ιδιοκτησίας του ενός , εντοπίστηκε η προαναφερόμενη εικόνα και κατασχέθηκε.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, κατασχέθηκαν ακόμη 3 παλιές θρησκευτικές εικόνες. Σύμφωνα με εκτίμηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, η μία από αυτές και συγκεκριμένα το «Κεντρικό φύλλο τρίπτυχου Παναγίας Βρεφοκρατούσας», εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Οι παραπάνω θρησκευτικές απεικονίσεις θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για περαιτέρω εξέταση.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του δεύτερου συλληφθέντα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία απομίμηση περιστρόφου, για το οποίο υπήρχε επίσης αγγελία πώλησης στο διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών."

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Ηπατίτιδα – ΗΠΑ: Έρευνα για θανάτους παιδιών