Πέλλα

Πέλλα: Χειροπέδες σε σπείρα που “έσπρωχνε” ναρκωτικά

Οκτώ μέλη της συμμορίας συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.

(φωτογραφία αρχείου)

Εξαρθρώθηκε, μετά από συστηματική έρευνα των αστυνομικών του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείτο στην προμήθεια, κατοχή και διακίνηση κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν στις 5 Μάϊου, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Πέλλας, τέσσερις Έλληνες, τρεις αλλοδαποί άνδρες και μία αλλοδαπή γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες -που οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης- μαζί με ακόμη έναν συνεργό τους είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους και με σκοπό τον παράνομο προσπορισμό κέρδους από τη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης.

