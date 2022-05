Λάρισα

Λάρισα: Αναζητείται ο επιχειρηματίας που απείλησε έγκυο

Σοκαρισμένη δηλώνει η νεαρή εγκυμονούσα, που καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση από τον εργοδότη της.

Αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης καφετέριας, τον οποίο κατήγγειλε 26χρονη υπάλληλός του.

Η νεαρή εγκυμονούσα, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ δήλωσε πως βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μετά τις απειλές που δέχθηκε από τον εργοδότη της.

Η 26χρονη τον είχε καταγγείλει στην Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς όπως λέει, είχε καθυστερήσει στις πληρωμές του.

Η έγκυος εργαζόμενη κατήγγειλε ότι δέχθηκε τη σωματική και λεκτική επίθεση από τον συνιδιοκτήτη του καφέ της Λάρισας.

Η καταγγελία έφτασε στη ΓΣΕΕ, που εξέδωσε ανακοίνωση, ενώ η κοπέλα κατέθεσε μήνυση.

